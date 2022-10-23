اليوم السابع
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أمن الجيزة يعاين مطعم اشتعل به حريق وأسفر عن إصابة 3 أشخاص في الدقي

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:25 م
أمن الجيزة يعاين مطعم اشتعل به حريق وأسفر عن إصابة 3 أشخاص في الدقي السيطرة على حريق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمطعم للمأكولات اليمنية بحي الدقي والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وإعداد تقرير لضمه للتحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من مطعم في الدقي، على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى المكان وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مطعم للمأكولات اليمنية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم، حاصر رجال الدفاع المدني الادخنة وأخمدوا الحريق دون امتداده للمجاورات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.
 

حريق مطعم

اخبار الحوادث

امن الجيزة

الحماية المدنية



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