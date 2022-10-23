اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 05:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أرقام مهمة فى قطاع الإسكان.. 8 سنوات وضعت مصر على طريق المستقبل (إنفوجراف)

الأحد، 23 أكتوبر 2022 05:48 م
أرقام مهمة فى قطاع الإسكان.. 8 سنوات وضعت مصر على طريق المستقبل (إنفوجراف) أرقام مهمة فى قطاع الإسكان (إنفوجراف)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بذلت الحكومة المصرية خلال السنوات الثمانى الماضية جهودا كبيرة، وضعت مصر فى مصاف الدول المتقدمة، واستطاعت أن تقضى على كافة الإشكاليات الأخرى.

وحسب تقارير ودراسات متخصصة صادرة عن جهات حكومية، أن الدولة المصرية بعد عام 2014 تختلف بشكل جذرى قبل هذا التاريخ، حيث بذلت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبـد الفتـاح السيسى الحكـم جـهـودا حثيثة لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية؛ حيث نصت المادة (8) من الدستور المصـرى لعام 2014، على أن "تلتزم الدولة بتحقيـق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون".

 

1
 

 

2
 
 
3
 

 

 


قطاع الاسكان

الاسكان فى مصر

المؤتمر الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادى

المؤتمر الاقتصادى 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

موقع المؤتمر الاقتصادي

مكان انعقاد المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر



الموضوعات المتعلقة

طارق الخولى: المؤتمر الاقتصادى يوفر أفضل الأفكار والحلول لدفع الاقتصاد المصرى

الأحد، 23 أكتوبر 2022 05:30 م

نائب مشيدا بكلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادى: نحتاج حلول خارج الصندوق

الأحد، 23 أكتوبر 2022 05:30 م

قيادات حزبية: رسائل الرئيس السيسي أمام المؤتمر الاقتصادى كاشفة لحجم التحديات

الأحد، 23 أكتوبر 2022 05:13 م

رسائل الرئيس السيسى بالمؤتمر الاقتصادي: الأزمات التى تعانى منها مصر تتطلب إجراءات عاجلة وحلولا جذرية.. من يتحمل المسئولية لا بد أن ينتبه لكل الخطوات قبل الدخول فيها.. حجم أسرة المستشفيات 50% فقط من المطلوب

الأحد، 23 أكتوبر 2022 05:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة