اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أكتوبر 2022 08:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وصلة رقص للسائحين فى احتفالات تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل.. صور

السبت، 22 أكتوبر 2022 07:25 ص
وصلة رقص للسائحين فى احتفالات تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل.. صور وصلة رقص للسائحين فى احتفالات تعامد الشمس
أبوسمبل - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دخل السائحون الأجانب فى وصلة رقص ومشاركة مع المصريين فى احتفالات تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بمعبد أبوسمبل، على أنغام أشهر الأغانى الأجنبية والمصرية.
 
وبدأت ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التى ينتظرها الملايين حول العالم لمشاهدة معجزة القدماء المصريون فى تجسيد مثل هذه الحسابات الفلكية.
 
و تسللت أشعة الشمس بعد شروقها خلف مياه بحيرة ناصر، إلى معبد الملك رمسيس الثانى، ودخلت عبر الممر الواقع بين 4 تماثيل عملاقة للفرعون المصرى وامتدت أشعة الشمس لمسافة تزيد عن 60 متراً حتى وصلت إلى مجلس رمسيس فى قدس الأقداس و تعامدت على وجهه فى ظاهرة فلكية فريدة تتكرر مرتين كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير، وتستمر لمدة 20 دقيقة فقط.
 
وشهد المعبد، صباح اليوم، توافد عدداً كبيراً من السائحين الأجانب الذين حرصوا المجيء من مختلف دول العالم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل، بجانب تواجد عدد كبير من الزائرين المصريين.
 
 
 
وصلة-رقص-للسائحين-فى-احتفالات-تعامد-الشمس-(1)
وصلة-رقص-للسائحين-فى-احتفالات-تعامد-الشمس-(1)

وصلة-رقص-للسائحين-فى-احتفالات-تعامد-الشمس-(2)
وصلة-رقص-للسائحين-فى-احتفالات-تعامد-الشمس-(2)

وصلة-رقص-للسائحين-فى-احتفالات-تعامد-الشمس-(3)
وصلة-رقص-للسائحين-فى-احتفالات-تعامد-الشمس-(3)

 


تعامد الشمس

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

سبب تعامد الشمس على وجه رمسيس

تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

قدس الأقداس

قدس الاقداس

أبو سمبل

ظاهرة تعامد الشمس

ابوسمبل

ظاهرة فلكية

اسوان السياحة

ميعاد تعامد الشمس

معبد أبو سمبل

تعامد الشمس على معبد أبوسمبل

لحظة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة