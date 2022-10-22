اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أكتوبر 2022 12:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى توظيف بالعاشر الإثنين المقبل

السبت، 22 أكتوبر 2022 12:28 م
وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى توظيف بالعاشر الإثنين المقبل وزير القوى العاملة حسن شحاتة
كتبت ـ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يفتتح وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ، ملتقى توظيف بمشاركة 59 شركة،  تُوفر 5948 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة  بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى بمحافظة الشرقية، وذلك يوم الإثنين الموافق 24 أكتوبر الجاري، بنادي بروسيا، بمدينة العاشر من رمضان .
 
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، أن ذلك يأتى في إطار دور وزارة القوى العاملة في توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب بالقطاع الخاص وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، لتحسين مستويات معيشتهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 
وقالت الوزارة، إن الفرص المتاحة بالملتقى وفرتها مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية تنسيقاً مع مجموعة من الشركات الخاصة، على مهن وتخصصات مختلفة لجميع المؤهلات، وتدعو "الوزارة" الشباب الراغب في العمل التواجد بالملتقى من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً.
 
ومن المقرر أن يقوم وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية بتسليم  120 عقد عمل لذوي الإحتياجات الخاصة ، وفرتها مديرية القوى العاملة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص .
 
 

القوى العامله

وزاره القوى العامله

حسن شحاته

ملتقى توظيف

الشرقيه



الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: بدء التدريب بالوحدة المتنقلة على مهن يحتاجها سوق العمل بقنا

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:57 م

وزير القوى العاملة يوجه بوضع آليات لتفعيل دور أجهزة السلامة والصحة المهنية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 10:53 ص

القوى العاملة: تنفيذ مبادرة "المناخ مسؤوليتي" بفعاليات جديدة بأسيوط

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 03:12 م

القوى العاملة بالقليوبية تعلن توفير 263 فرصة عمل جديدة فى القطاع الخاص

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:45 م

القوى العاملة: بدء أول برنامج تدريبى مع "تنسيقية مكافحة الهجرة غير الشرعية".. صور

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:46 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة