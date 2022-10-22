وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى توظيف بالعاشر الإثنين المقبل

كتبت ـ آية دعبس

يفتتح وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ، ملتقى توظيف بمشاركة 59 شركة، تُوفر 5948 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى بمحافظة الشرقية، وذلك يوم الإثنين الموافق 24 أكتوبر الجاري، بنادي بروسيا، بمدينة العاشر من رمضان .

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، أن ذلك يأتى في إطار دور وزارة القوى العاملة في توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب بالقطاع الخاص وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، لتحسين مستويات معيشتهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقالت الوزارة، إن الفرص المتاحة بالملتقى وفرتها مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية تنسيقاً مع مجموعة من الشركات الخاصة، على مهن وتخصصات مختلفة لجميع المؤهلات، وتدعو "الوزارة" الشباب الراغب في العمل التواجد بالملتقى من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

ومن المقرر أن يقوم وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية بتسليم 120 عقد عمل لذوي الإحتياجات الخاصة ، وفرتها مديرية القوى العاملة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص .