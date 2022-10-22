وزيرة البيئة تعلن انطلاق مبادرة لتنظيف شرم الشيخ برا وبحرا من المواد البلاستيكية

كتبت منال العيسوي

مع بدء العد التنازلى لإنطلاق مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ COP27، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة سلسلة زيارتها التفقدية لمدينة شرم الشيخ للوقوف على أخر المستجدات الخاصة بالترتيبات اللوجيستية لعقد المؤتمر، بالإضافة إلى تفقد المدينة ومتابعة إجراءات تحويلها لمدينة خضراء.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أن تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ليس مجرد شعارات، ولكن تنفيذ فعلى على أرض الواقع وبمشاركة المجتمع المحلى، وفى هذا الإطار واستكمالاً لأنشطة حملة الحد من أستهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الأستخدام بشرم الشيخ، اطلقت الدكتورة الدكتورة ياسمين فؤاد اليوم مبادرة تنظيف شرم الشيخ برًا وبحرًا من المواد البلاستيكية، وذلك فى اطار استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر المناخ cop27، والذى يفصلنا أيام قليلة على انعقاده، والتى تنفذها الوزارة بالتعأون مع محافظة جنوب سيناء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي"UNDP"، بتمويل من الحكومة السويسرية والاتحاد الأوروبى وبنك القاهرة .

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تلك المبادرة تاتى فى إطار حملة الحد من إستهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الأستخدام بشرم الشيخ، والتى تهدف إلى منع إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالمدينة كوسيلة للحد من التأثيرات السلبية لها وتجنب آثارها الشديدة على التنوع البيولوجى فى البحر الأحمر ، كما تهدف إلى ضمان استعداد السوق لتنفيذ سياسة منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع التركيز على رفع وعى الجمهور بآضرار البلاستيك.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم تنفيذ المبادرة بمحمية رأس محمد ، ومارينا وطنية ، وتم تجهيز كافة الأدوات والمعدات اللازمة التى سيستخدمها المشاركين فى المبادرة، إضافة إلى توفير وسائل النقل للتنقل بين المناطق التى تستهدفها الحملة ، كما تم إنشاء 3 استندات لتوزيع ١٠٠٠٠ شنطة صديقة للبيئة على المواطنين بالمجان فى إطار الجهود الخاصة بتعميم تجربة الأكياس الصديقة للبيئة، ويقع إحدى هذه الاستندات بقطاع خليج نعمة، والأخرى بمنطقة السوق التجارى القديم، والثالثة بقطاع حى النور. كما توزيع ٣٥٠ ألف شنطة ورقية من إجمإلى مليون شنطة يستهدف توزيعها.

هذا وقد سبق وأن قامت الحملة بتنفيذ خمس حملات النظافة برا وبحرًا بمحميات جنوب سيناء ، وقد شهدت حملة النظافة بالمحمية مشاركة وإقبال كبير من شباب مدينة شرم الشيخ، والمرأة ،والمجتمع البدوي والمجتمع المحلى بالمحمية ومجموعة من العاملين بألفنادق.

جدير بالذكر أنه تم فى إطار الحملة تجهيز سيارة متنقلة بأهم الأماكن بمدينة شرم الشيخ، تجوب المدينة بالكامل للوصول للأماكن الصعب الوصول إليها، وتتولى مهمة توزيع البدائل، ورفع وعى المواطنين والمحال التجارية، وتم تنفيذ عدد من ورش العمل لأصحاب المحال التجارية ، والموردين، والموزعين، والتوعية بتلك الحملة على مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بأضرار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما تم تنفيذ زيارات لكافة المدارس والجامعات بشرم الشيخ، بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لجميع المحال التجارية لرفع الوعى لدى البائعين والمستهلكين بتلك القضية.