نقيب المهندسين: ندعم للدولة فى كافة القضايا الهندسية ونشارك بمؤتمر المناخ

كتبت آية دعبس

أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين خلال كلمته فى ملتقى علوم وتكنولوجيا الفضاء فى مواجهة التغيرات المناخية الذى أقامته لجنة الفضاء برئاسة الدكتور مهندس أحمد فرج.

وأضاف نقيب المهندسين، أن نقابة المهندسين داعمة لكل نشاط علمى يخدم القضايا التى تهتم بها مصر، مشيرا إلى أن النقابة تبذل جهدا كبيرا للوقوف خلف كل اللجان بالنقابة والتى تقوم بتنفيذ فعاليات تناقش من خلالها كافة القضايا الهندسية وموضوعات علمية مختلفة ومن ثم الخروج بتوصيات نقدمها للجهات المعنية كون النقابة الاستشارى الهندسى الأول للدولة.

وشدد النبراوى، على دعم النقابة ووقوفها خلف الدولة فى تنظيمها لمؤتمر المناخ القادم متمنيا له النجاح ومقدما التحية والتقدير لكل من ساهم فى إنجازه.

وتابع نقيب المهندسين، أن التدريب جزء أساسى من فكر مجلس النقابة، لعلاج سلبيات موجوده فى التعليم الهندسى وربط المهندس بمتطلبات العمل وكل ماهو جديد فى مجال تخصصه، ولفت أن نقابة المهندسين هى الجهة الوحيدة القادرة على جمع الجهات التنفيذية والأكاديمية والعلمية لمناقشة كل ما يخص الشأن المصرى لتقديم فكرة واحدة لتحقيق صالح الوطن.