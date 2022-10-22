نشاط دبلوماسى مكثف لمركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام

كتب أحمد جمعة

شهد مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام نشاطا دبلوماسياً مكثفا على مدى الأسابيع القليلة الماضية على محاور عدة، ففى إطار حرص المركز على دعم التواصل مع الشركاء الدوليين، التقى السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام المركز، أوكا هيروشي، سفير اليابان، وهاكان ايمسجارد، سفير السويد بالقاهرة، وقدم لهما الوثيقة الختامية من استخلاصات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حيث أعرب السفيران عن تقديرهما للتعاون القائم مع مركز القاهرة والشراكة الاستراتيجية مع منتدى أسوان.



أحمد نهاد عبد اللطيف وأوكا هيروشي سفير اليابان

كما استقبل المركز عدداً من السفراء المعتمدين في مصر والمهتمين بالتعرف على أنشطة المركز المختلفة وبحث فرص التعاون وهم مارك باريتي، سفير فرنسا، ميشيل كواروني، سفير إيطاليا، وسوشيل لامسال، سفير نيبال.

وتضمنت اللقاءات عرضاً لمبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 حول العلاقة بين استدامة السلام وتغير المناخ، والمخطط إطلاقها في مؤتمر شرم الشيخ، وهي تعد المرة الأولى في تاريخ مؤتمرات تغير المناخ التي تأتي فيها رئاسة المؤتمر بمبادرة تسعى إلى تعزيز العمل الدولي من اجل مواجهة تداعيات تغير المناخ على جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وأبدى السفراء اهتماماً بمشروع المبادرة وحرصاً على استمرار التنسيق بشأنها.



السفيرأحمد نهاد عبد اللطيف مع سفير السويد

واتساقاً مع الدور المصري الريادي في مجال حفظ السلام وجهود الدولة المصرية لتعزيز الدور المحوري للمرأة في حفظ وصنع وبناء السلام، عقد المركز دورتين تدريبيتين على قدر كبير من الأهمية فقد نظم المركز الدورة التدريبية لما قبل النشر الأولى من نوعها لعدد 30 من العناصر النسائية العسكرية المخطط مشاركتهن ضمن سرية النقل الثقيل في بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة، لتحقيق الاستقرار في جمهورية افريقيا الوسطى، كما عقد المركز تزامناً مع الذكرى السنوية لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 المؤسس لأجندة المرأة والسلم والأمن، بالتعاون مع الحكومة النيوزيلندية ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دورة تدريبية لعدد من الكوادر الشرطية والعسكرية من 6 دول عربية مشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية تحت عنوان "عمليات السلام المستجيبة للنوع"، بهدف بناء القدرات في مجال حفظ السلام مع تضمين منظور النوع فيها، وشارك في افتتاح الدورة بيني هيناري، وزير الدفاع النيوزيلندي.

وفي إطار التعاون بين المركز ومعهد الدراسات الدبلوماسية، عقد المركز دورة تدريبية للدفعة رقم (54) للملحقين الدبلوماسيين، بهدف تزويد الدبلوماسيين الجدد بالمهارات اللازمة في مجالات السلم والأمن الدوليين وخاصة تلك المتعلقة بأدوات تحليل وتسوية النزاعات، أخذاً في الاعتبار التطورات المتلاحقة التي باتت تشهدها الساحة الدولية نحو عالم متغير يموج بالمخاطر المتشابكة.