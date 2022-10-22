ندوة إرشادية بمعهد تكنولوجيا الأغذية: حليب الإبل الأكثر احتواء على فيتامينى C وB

كتبت ـ أسماء نصار

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بالعريش – شمال سيناء ندوة إرشادية بعنوان "لبن النوق غذاء و دواء" بمقر المحطة، حاضر فيها الدكتور بركة أبواليزيد عبد السلام رئيس بحوث بقسم بحوث الألبان - تحت رعاية وإشراف الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد والدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب.

وأوضحت الندوة، أن جميع أنواع حليب البقر، والماعز، والإبل، والخيل أو غيرها، هى أنواع مفيدة لصحة الإنسان، وتناول أى منها يدعم الجسم بالبروتينات، والدهون، والمعادن، والفيتامينات، والماء، وهى عناصر يحتاجها الجسم. ولكن بلا شك أيضاً، هناك أنواع أفضل من أخرى، ويعود ذلك لأسباب علمية، وبغض النظر عن الطعم والرغبة الشخصية لكل إنسان، فإن لحليب الإبل مميزات تجعله أفضل من حليب البقر الشائع التناول فى مناطق العالم كافة.

وبالنسبة إلى حليب الإبل مقارنة بحليب البقر، فإنه يتميز بالمحتوى العالى من الماء، وبالمحتوى الأعلى من مجموعة من الفيتامينات والمعادن، وانخفاض المحتوى من الدهون والكولسترول، وبالنوعية الفريدة من مركبات المناعة.

والحليب بالأصل مشروب يقصد من تناوله بالدرجة الأولى الحصول على الماء، فإن الماء يشكل نسبة 90% من مكونات حليب الإبل، وهذه نقطة مهمة، خصوصاً لسكان المناطق الحارة والملاحظ أن الناقة كلما واجهت ظروفاً مناخية حارة، وقل شربها للماء، ارتفعت نسبة الماء فى حليب ضرعها، واستفاد الإنسان من شرب حليبها فى الحصول على الماء.

والأمر الثانى هو تدنى محتوى حليب الإبل من الكولسترول ومن الدهون الحيوانية المشبعة، واحتوائه على نوعيات صحية وخفيفة من الدهون غير المشبعة، وهذا الجانب مهم بدرجة عالية، خاصة والعالم يواجه ارتفاعاً مستمراً فى الإصابة بأمراض شرايين القلب، وارتفاع الكولسترول والدهون، والسمنة، والأمراض السرطانية، وحول الكولسترول تحديدًا، يحتوى حليب الإبل على كمية تقل بنسبة 40% عما هو موجود فى حليب البقر.

ويعتبر حليب الإبل الأكثر احتواء على فيتامين سى (C) ومجموعة من فيتامينات ب (B)، بالمقارنة مع بقية أنواع الحليب الحيواني، وتحديداً، نحو ثلاثة أضعاف ما يوجد من فيتامين سى (C) فى حليب البقر، وربما للأمر علاقة بتعويض النقص المتوقع فى تناول سكان الصحراء للمنتجات الغذائية النباتية الطازجة، نظراً إلى الظروف البيئية التى يعيشون فيها.

ومن المعادن على سبيل المثال، يحتوى حليب الإبل على كميات أعلى من الحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والسيلينيوم، بالمقارنة مع حليب البقر، وتحديداً، كمية الحديد فى حليب الإبل نحو عشرة أضعاف تلك الموجودة فى حليب البقر.

وحليب الإبل أقل تسبباً فى الحساسية التى يعانى البعض منها جراء تناول بروتينات حليب البقر، حيث إن كمية بروتينات "كازيين" أقل فى حليب الإبل مقارنة بحليب البقر، فإن حليب الإبل كذلك أقل تسبباً فى حالات (عدم تحمل سكر اللاكتوز)، والتى تؤدى لدى البعض إلى انتفاخ البطن وزيادة غازات الأمعاء وعسر الهضم، وذلك أيضا مقارنة بحليب البقر.ايضا حليب الإبل يساعد على تقوية العظام عند الأطفال، يحمى اللثة، ويقوى الأسنان ويقوى عضلة القلب بالذات, مخفض للسكر، كما أنه مفيد لمرضى الربو والدرن والتهاب الكبد الوبائى وقرح الجهاز الهضمى وسرطان القولون.