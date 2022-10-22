مصرع طفلة وإصابة والدها فى حريق بحوش منزلهما بأخميم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت طفلة تبلع من العمر 4 سنوات مصرعها وإصابة والدها إثر نشوب حريق بحوش بدائرة مركز شرطة اخميم شرقى محافظة سوهاج، تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أخميم المركزى، وتم السيطرة على الحريق وإخمادة بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز ووجود متوفيه ومصاب، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والرائد احمد خلف رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بحوش بشارع البحر دائرة مركز أخميم إنتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل على مساحة 175 متر ملك لمدعو محمد ح ح 43 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بـ " 2" سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق وفـاة نجلة مالك الحوش الطفلة نور م ح 4 سنوات وتقيم دائرة المركز نتيجة إصابتها بحروق " وإصابة مالك الحوش" حروق من الدرجة الثانية باليدين والوجه"، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي أخميم المركزي.

وبسؤال المصاب قرر بمضمون ما تقدم ، وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.