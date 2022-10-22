مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارتين نقل على طريق طنطا بسيون

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل على طريق طنطا بسيون.

انتقلت سيارتا اسعاف وقوة أمنية لمكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين نقل احدهما محملة بألواح الزجاج، واسفر الحادث عن مصرع شخص واصابة آخر باصابات متفرقة.

تم نقل الجثة للمشرحة وعمل الاسعافات اللازمه للمصاب ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.