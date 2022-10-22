محافظ أسيوط يزور بعض طلاب مدرسة سانت مارى الخاصة بالمستشفى الجامعى.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، يرافقه الأنبا ثاؤفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذوكس، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، بعض طلاب مدرسة سانت مارى الخاصة بمنفلوط، بالمستشفى الجامعى، إثر إصابتهم فى حادث تصادم سيارة بطريق منفلوط الحواتكة، تم على اثرها نقلهم للمستشفى وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم العاجل لهم ،مصدرًا توجيهاته بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى .

رافقه خلال الزيارة النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،والدكتور حسام حلمى ماضى عضو مجلس النواب والدكتور ايهاب فوزى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومحمد بشير رئيس حى غرب ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط .

حيث اطمأن المحافظ ومرافقوه على الحالة الصحية لعدد 6 طلاب وسائق السيارة الذين تم نقلهم للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج والتقى المحافظ ومرافقوه بالطلاب المصابين وبعض اسرهم واطمأن على حالتهم الصحية، موجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والدعم والمساعدة لهم حتى تماثلهم للشفاء .

كما وجه محافظ أسيوط مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظة وجمعية الهلال الأحمر بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات العاجلة للمصابين وأسرهم والمتابعة المستمرة لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطاراً من غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث سير لسيارة تقل طلاب مدرسة سانت مارى الخاصة بمنفلوط ،وعلى الفور تم توجيه سيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة عدد 6 طلاب وسائق السيارة وتم نقلهم الى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج اللازم .



زيارة المصابين بالمستشفى الجامعى (10)



زيارة المصابين بالمستشفى الجامعى (5)



زيارة المصابين بالمستشفى الجامعى (4)



زيارة المصابين بالمستشفى الجامعى (3)



زيارة المصابين بالمستشفى الجامعى (2)