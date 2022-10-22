قلعة الاستثمار والصناعة والصيد.. إنفوجراف يوضح مشروعات السويس فى عيدها القومى

كتبت ــ أسماء نصار

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافا بمناسبة العيد القومى لمحافظة السويس، تحت عنوان:" السويس.. قلعة الاستثمار والصناعة والصيد فى بلد الغريب"، حيث تحتفل بعيدها القومى فى 24 أكتوبر من كل عام تزامناً مع ذكرى تصدى المقاومة وقوات الجيش والشرطة للقوات الإسرائيلية المتسللة عبر ثغرة الدفرسوار ومنعها من دخول المدينة عام 1973م.

وتعتبر محافظة السويس إحدى محافظات إقليم قناة السويس، وتقع سواحلها على الطرف الشمالى لخليج السويس وتعد محافظة حضرية ذات مدينة واحدة، كما تتميز بموقعها الفريد، حيث تعتبر مدخل إلى أفريقيا ودول جنوب غرب وشرق آسيا مما جعلها ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار.

وتضم المحافظة مدينة واحدة وهى السويس و5 أحياء وهى : السويس - الأربعين - عتاقة - الجناين - فيصل، كما تعتبر من أهم المحافظات الجاذبة للاستثمار فى المجالات المختلفة وعلى رأسها الأنشطة الصناعية نظراً لتطور البنية الأساسية بها وانخفاض التكلفة اللوجيستية وزيادة تنافسية المنتجات.

ويتكون شعار المحافظة من ترس مسنن تتوسطه شعلة حمراء على أرضية زرقاء حيث يرمز إلى الصناعات التى تتميز بها المحافظة وعلى رأسها صناعة البترول، كذلك مهنة الصيد المنتشرة بها باعتبارها من أهم المدن الساحلية، كما تشتهر محافظة السويس باسم ( بلد الغريب ) نظراً لوجود مسجد سيدى عبدالله الغريب وسط المدينة والذى كان محطة أساسية لحجاج بيت الله الحرام خلال رحلتهم إلى بلاد الحجاز للسقاية والراحة والشرب من بئر سيدى الغريب.

وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة : 25 ألف كم2، كما يبلغ عدد كانها: 534 ألف نسمه، وإجمالى الزمام المنزرع : 46 ألف فدان.

ووفقا للإنفوجراف، يتنوع الإنتاج النباتى بالمحافظة، حيث تشمل المحاصيل الحقلية: القمح - الفول - الأعلاف الخضراء - الذرة - بنجر السكر، ومحاصيل الفاكهة: المانجو -الزيتون - النخيل.

وبالنسبة للإنتاج الحيوانى يوجد بالمحافظة حوالى 16097 رأس ماشية، فضلا عن 72 مزرعة إنتاج داجني، كذلك تتنوع بها الثروة السمكية، حيث تتمثل أشهر الأسماك في: الحارت – السويسى – الدنيس – القاروص – اللوت – الجمبرى – الخنزيرة – السهيلة – الدراك – الكاليمارى – الشخرم – السوبيا – الجحا - البلاميطة.

ويضم القطاع الزراعى لمحافظة السويس: 15 جمعية تعاونية زراعية ومتعددة الأغراض.

وضمن المشروعات الزراعية القومية العملاقة بالمحافظة، مشروع الاستزراع السمكى شرق قناة السويس، والذب يعد من أهم المشروعات القومية باقليم القناة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يضم المشروع : أحواض سمكية عملاقة، مفرخات بحرية، مركز لتدريب العاملين، مخازن للأعلاف، فضلا عن مصنع للفرز والتعبئة والتغليف.