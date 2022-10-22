ضبط 6 أشخاص من بينهم 3 مصابين فى مشاجرة بالعسيرات فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وضبط 6 من المشاركين فيها من بينهم 3 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وذلك بسبب خلافات الجوار.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز بين طرفين ، بسبب خلافات الجوار ووجود مصابين وتم السيطرة عليها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية وضباط مركز شرطة العسيرات بوقوع مشاجرة بين طرف أول أحمد أ ب 37 سنة مزارع مصاباً " كدمه بالفم " وعبد الوراث ع أ 32 سنة عامل مصاباً " كدمه بفروة الرأس " وطارق ع ع سن 35 عامل.

وبين طرف ثان أحمد أ م 38 سنة عامل مصاباً " جرح رضي بفروة الرأس " ونور الدين ع م 40 سنة عامل وحسن ع ع 55 مزارع والطرفان يقيمان دائرة المركز وتم ضبط طرفـي المشاجرة أفادوا تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي بالضرب، وإحداث الاصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.