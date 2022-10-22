شكوى من تراكم المياه الجوفية والصرف الصحى بقرية الكولة بسوهاج.. رئيس المدينة يرد

كتبت: شيماء حمدى

أرسل القارئ عبدالله محمود علي من أهالى قرية الكولة مركز اخميم محافظة سوهاج، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن"باليوم السابع بسبب طفح الصرف الصحى وتراكم المياه الجوفية فى الشوارع والبيوت بالقرية، مضيفا قائلا: للقرية طريق واحد فقط يعانى من هذه المياه والطفح والجميع لا يستطيع الخروج والتحرك.

ومن جانبه، قال المحاسب حسين حبارير، رئيس مدينة إخميم، إن المياه الجوفية التي ظهرت في عدد من المنازل بسبب البيارات التي يتم حفرها داخل البيوت، وبسبب مياه الري الناجمة من الأراضي الزراعية القريبة من المنازل.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم عرض المشكلة على محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، الذي كلف بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية "الكولا"، ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، بتكلفة 60 مليون جنيه، لافتا إلى أن القرية مدرجة ضمن مشروع الصرف الصحي، معرباً عن توقعه انتهاء مشكلة المياه الجوفية تماما، بعد تنفيذ مشروع الصرف الصحي.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".