شريف الجبلي: الرئيس عازم على تحقيق نهضة صناعية وتمكين القطاع الخاص

كتب - إسلام سعيد

أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن هناك اهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير ودعم الصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة، ويظهر ذلك واضحا من خلال تأكيدات الرئيس خلال لقاءه من المستثمرين بأهمية وصول استثمارات القطاع الخاص إلى 65 % وكذلك عزم الرئيس السيسي على تمكين القطاع الخاص

وشدد الجبلي في تصريحات خاصة، على أن المؤتمر الاقتصادي فرصة مناسبة لعرض رؤي تطوير ونهضة الصناعة، وإزالة كل العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على حل كافة العوائق والاستماع لوجهات نظر القطاع الخاص وتمكينه خلال الفترة القادمة.

وأوضح الجبلي، أن هناك عدة محاور يجب التطرق إليها عند الحديث عن نهضة صناعية، أولها هو توفير الأراضي الصناعية المرفقة لكافة القطاعات الإنتاجية، لأن بداية تدشين المشروعات الصناعية يكون بإتاحة أراضي مرفقة وبأسعار مناسبة.

وأشار إلى ضرورة سن تشريع يسمح بحصول المستثمرين على تمويلات بنكية في حالة حصولهم على الأراضي بنظام حق الانتفاع، ولفت إلى أهمية أن تشهد الفترة القادمة توجيه 50 % من الغاز الطبيعي للصناعة بعد انتهاء الأزمة الحالية خاصة أن الغاز يدخل كمكون في بعض الصناعات.