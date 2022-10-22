رفض 125 ألف جنيه حرام.. الصنايعى الأمين عين مليانة وقلب عامر بالإيمان

كتب: مصطفي جابر

عثر أحد الشباب على حقيبة تحتوى على 125 ألف جنيه، وبحث عن صاحب تلك الحقيبة وأرجع له المبلغ ورفض أن يأخذ أي مبلغ منه على سبيل المكافأة، التقينا به لمعرفة تفاصيل أكثر.

قال أيمن شوقى منتصر الملقب بالنقاش الأمين ابن قرية بلكيم التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية أنه كان عند مدخل قريته عائدا من عمله بالقاهرة، متجها لمنزله لرؤية زوجته واطفاله الثلاثة بعد أيام من العمل بعيدا عن الدار، فوجد فى طريقة حقيبة ملقاة على الطريق، فأخذها معه للمنزل.

وأضاف أنه عند فتح الحقيبة وجد بها مبلغ من المال ضخم فقام بعده وعندها وجد أن المبلغ 125 ألف جنيه فقام على الفور بالتفكير فى عدة طرق للوصول لصاحب المبلغ خاصة وأن الحقيبة لم يكن بداخلها أى أوراق تدل على هوية صاحبها، فقام بعمل منشور على صفحته الشخصية وصفحة القرية على فيسبوك وكتب رقم هاتفه المحمول وبعد مرور 24 ساعة تلقى اتصالا من صاحب المبلغ وتأكد من هويته وتقابل معه وسلمه المبلغ مرة أخرى.

وأردف أيمن، أنه يعمل نقاش ويتنقل بين المحافظات للقيام بأعمال نقاشه للغير، مشيرا إلى أنه كان عائدا لقريته بعد انتهاء عمله بالقاهرة، واستقل توك توك من مدخل القرية للوصول للمنزل.

وأشار إلى أن صاحب المبلغ قبل رأسه ويده ووجه له عبارات الشكر على أمانته، وعرض عليه مبلغ 15 ألف جنيه إلا أنه رفض أى مكافأة مالية نظير أمانته.