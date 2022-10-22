حياة كريمة بجنوب سيناء: نفذنا مشروعات لها صدى كبير خلال 3 سنوات

كتب محمد شعلان

أكد جبريل فتيح، منسق عام حياة كريمة بمحافظة جنوب سيناء، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، نفذت مشروعات تخدم مبادئ تحقيق حياة كريمة للمصريين في جنوب سيناء، مشيرا إلى أن هذه المبادرة كان لها صدى كبير على مدار ثلاث سنوات في جنوب سيناء، من خلال القوافل الطبية والمساعدات الغذائية.

وأضاف جبريل فتيح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، على قناة اكسترا نيوز، أن مبادرة حياة كريمة نفذت قوافل طبية متعددة ومساعدات غذائية، من خلال حملات وصل الخير 1و2و3، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، والمساعدات التعليمية بمبادرة "راجعين نتعلم"، وتعزيز المساعدات الطبية وتوفير العلاج على نفقة الدولة.

وأشاد جبريل فتيح، بحالة التكامل بين مبادرة حياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدني في جنوب سيناء، قائلا: "في حالة تكامل ما بين حياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدني وفي دعم كبير من المجتمع المدني ودي بيسهل علينا كثير من الإجراءات وبيوفر وقت كبير"، موضحا أنهم في حياة كريمة يستعينون بخبرة مؤسسات المجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية ووصل الخير.