تفعيل مبادرة "أنا الراقى بأخلاقي" بالمعاهد الأزهرية بالشرقية لتقويم سلوك الطلاب

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، تفعيل مبادرة المشروع التربوي، "أنا الراقى بأخلاقي"، الذي يهدف إلى غرس القيم الرفيعة المعتبرة في دنيا الناس، على نحو يحصن الطلاب من السلوكيات المنحرفة والأفكار الهدامة.

وقد أعلن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية بدء تفعيل المبادرة اعتباراً من 28 اكتوبر الجاري بكافة معاهد المنطقة لجميع المراحل وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة الطلابية تتضمن القيم محل التناول، بحيث يتم التركيز على قيمة أخلاقية في برنامج الإذاعة الصباحية بفقرات مختلفة لمدة أسبوع ، يليها قيمة جديدة في الأسبوع التالي وكذلك من خلال مجموعة من المسابقات والأنشطة الإبداعية يقوم بتنفيذها طلاب المعاهد الأزهرية بالشرقية ، مثل: القصة والشعر والتعبير الفني بما يثيره ذلك في وجدان الطلاب على نحو يسهم في إنماء هذه القيم مؤكدًا أن هناك جوائز للطلاب المشاركين في هذة الأنشطة.

كما أكّد رئيس أزهر الشرقية أن المبادرة تحت إشراف قطاع المعاهد الأزهرية منطقه الشرقية الأزهرية وقد تم اختبار أفضل المنسقين بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة تفعيلها على أفضل صورة.