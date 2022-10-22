اليوم السابع
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تفاصيل بدء خدمة العملاء الرقمية لتوصيل الغاز للمنازل × 5 معلومات

السبت، 22 أكتوبر 2022 09:16 م
تفاصيل بدء خدمة العملاء الرقمية لتوصيل الغاز للمنازل × 5 معلومات وزير البترول
كتبت - مروة الغول

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أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، إشارة البدء للمشروع التجريبى لخدمة العملاء الرقمية (Digital Customer Service )، وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع وكانت كالتالى:
 
1- قامت شركة تاون جاس بتصميم وتنفيذ أولى ماكينات (DCS) بالمحطة المشار إليها .
 
2- تعد الأولى من نوعها التى يستطيع العميل من خلالها تقديم الطلبات الخاصة بجميع خدمات توصيل الغاز الطبيعى فى أى مكان فى محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية وبورسعيد.
 
3- يمكن حجز المواعيد الخاصة بالمعاينات والتعاقد وأيضا سيتاح قريبًا سداد المقايسات وفاتورة الاستهلاك وشحن كارت العداد مسبق الدفع .
 
 
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4-سيتم التشغيل التجريبى للخدمة الجديدة من اليوم على أن تقوم شركة تاون جاس بنشرها تدريجيا ضمن مخطط يلبى رغبات العملاء .
 
5- تفقد المهندس طارق الملا مركز خدمة عملاء شركة تاون جاس المتنقل، الذى سيقدم تلك الخدمات أيضا فى أماكن التجمعات السكانية والنوادى تيسيرًا على العملاء.
 
 
 

البترول

الغاز

توصيل الغاز للمنازل

عدادات الغاز

Digital Customer Service



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