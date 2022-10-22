تشكيل وفد وزاري فلسطيني للاطلاع على الأوضاع في نابلس في ظل الحصار الإسرائيلى

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شكّل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم السبت، وفدا وزاريا مكونا من خمسة وزراء، لزيارة محافظة نابلس، بعد غد الاثنين، للاطلاع على أحوال المدينة والقرى والبلدات المحيطة بها، جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عليها منذ نحو أسبوعين.

ومن المقرر أن يعقد الوزراء عدة اجتماعات مع مؤسسات المحافظة وفعالياتها الوطنية، للاطلاع على احتياجات المواطنين في ظل الظروف الحالية، على أن يتم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء من أجل توفير متطلبات تعزيز صمود أهالي المحافظة، وتلبية احتياجاتهم العاجلة.

ويضم الوفد وزراء الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والنقل والمواصلات عاصم سالم، والصحة مي كيلة، والأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، والعمل نصري أبو جيش.

وفي السياق، من المقرر أن تنظم وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة لوفد من السفراء والقناصل وممثلي الدول المعتمدين لدى فلسطين، يوم الأربعاء المقبل، إلى محافظة نابلس للاطلاع على وضع المدينة المحاصرة والتعبير عن التضامن.