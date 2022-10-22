اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أكتوبر 2022 10:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 22 أكتوبر 2022 10:04 ص
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن اجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 648 شاحنة و39 سيارة .

وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 436 شاحنة و22 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 212 شاحنة و17 سيارة  .

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 ودليلة فيما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفن عمان وسينا.

فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وعمان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها .


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

سفاجا

حركة الموانئ البحرية



الموضوعات المتعلقة

"بوق توت عنخ آمون" صنع من الذهب وزين بزهرة اللوتس وخراطيش تحمل اسم الملك.. صور

السبت، 22 أكتوبر 2022 03:00 ص

مطار مرسى علم الدولى يستقبل 116 رحلة طيران أسبوعية من 12 دولة أوروبية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 04:55 م

قبل قمة المناخ.. كيف طورت محميات البحر الأحمر "القلعان" بمرسى علم لتصبح أول قرية بيئية نموذجية؟.. تمت إنارتها بالطاقة الشمسية.. وإنشاء محطة تحلية وتطوير منازلها.. باحث: تلعب دورا كبيرا فى التوازن البيئى.. صور

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 11:00 ص

مطار الغردقة يستقبل اليوم 87 رحلة طيران دولية تقل على متنها 13 ألف سائح

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 10:46 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة