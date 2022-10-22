تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن اجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 648 شاحنة و39 سيارة .

وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 436 شاحنة و22 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 212 شاحنة و17 سيارة .

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 ودليلة فيما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفن عمان وسينا.

فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وعمان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها .