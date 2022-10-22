بدون ترخيص.. صاحب مخزن يعترف ببيع السلع الغذائية فى السوق السوداء بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مالك مخزن تم ضبطه لحيازته 4 أطنان من السكر والمشروبات سريعة التحضير في الجيزة، بحيازته المضبوطات لبيعها بأسعار السوق السوداء، وتحقيق أرباح طائلة من خلال الاستفادرة بفارق الأسعار.

أضاف أن المخزن الخاص به بدون ترخيص، ولا يحتوي على الاشتراطات الخاصة بالسلامة والأمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والتحفظ على اللسلع المضبوطة بالمخزن تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، تفيد تخزين أحد الأشخاص لسلع غذائية بمخزن خاص به لبيعها في السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كمية قدرها (4,95 طن "سكر حر – مشروبات سريعة التحضير") معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتبين أن المخزن بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.