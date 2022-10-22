انقطاع التيار الكهربائي عن 8 مناطق بمدينة طوخ غدا لأعمال الصيانة.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة الكهرباء بالقليوبية، بقيادة المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، عن قطع التيار الكهربائي غدا الأحد، عن 8 مناطق بمركز طوخ لزرع أبراج جديدة للجهد المتوسط وأعمال الصيانة، وذلك بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء أعمال زرع أعمدة الجهد المتوسط الجديدة.

وأوضح بيان شركة كهرباء القليوبية، أنه سيتم فصل الكهرباء غدا الأحد على مغذى مشتهر القديم لزرع أبراج جهد متوسط من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الأعمال.

وكشف البيان، أن المناطق المتأثرة بالفصل في مركز طوخ هي جزء من قرية المنزلة والوحايشة ومصطفى كامل وعزبة الخواجات وعزبة يوسف فهيم وصرف صحي الوحايشة، وعزبة جبران الغربية وعزبة أبو شافعي.

وناشدت شركة كهرباء القليوبية أصحاب المخابز ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل بتدبير تغذية بديلة خلال فترة فصل التيار الكهربائي.