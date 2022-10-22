انطلاق دورة الشئون المالية والإدارية بأكاديمية الأوقاف الدولية

كتب ــ على عبد الرحمن

انطلقت اليوم السبت، فى أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر دورة الشئون المالية والإدارية لـ 100 متدرب من الإداريين العاملين بالمديريات الإقليمية للأوقاف، وذلك للعمل على صقل مهاراتهم الإدارية والقانونية، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع المستوى العلمي والمهاري للعاملين بها.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المحاضرة الأولى كانت عن مناقشات قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2021م، وبعض المصطلحات الإدارية التي تهم الموظف.

كما تم خلال المحاضرة الثانية مناقشة عمليات الدفع الإلكتروني من ناحية مميزاتها وفوائدها، والتي تتمثل في سهولة الحصول على الأموال من أي منفذ في أي مكان، وتوفير طباعة الشيكات ومطبوعات التوريد البنكي، وتفادي الأخطاء الحسابية التي قد تحدث من خلال التعامل الورقي.

من ناحية أخرى، وفي إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، وفي ضوء مبادرة "نبي الهدى" (صلى الله عليه وسلم) اختتمت واعظات الأوقاف اليوم، فعاليات اليوم الثالث لقافلة واعظات الأوقاف إلى محافظة الإسكندرية للتعريف بسيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأخلاقه، وسط إشادة كبيرة وإقبال منقطع النظير على دروسهن.