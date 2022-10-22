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انخفاض فى درجات الحرارة و أمطار بالسواحل الشمالية.. والصغرى بالعاصمة 21 درجة

السبت، 22 أكتوبر 2022 08:00 ص
انخفاض فى درجات الحرارة و أمطار بالسواحل الشمالية.. والصغرى بالعاصمة 21 درجة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد  ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى رعدية على صحراء مطروح ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشرقية ووسط سيناء ، وفرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 27  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

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