اليوم العالمى للتأتأة.. 6 نصائح لمساعدة طفلك على التوقف عن التلعثم

كتبت فاطمة خليل

التلعثم أو التأتأة اضطراب في الكلام يمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، وخاصة الأطفال، يبدأ القلب في الخفقان بسرعة أكبر وينتج الجسم طاقة عندما نشعر بالعاطفة أو بسعادة غامرة أو بالحاجة إلى التعبير عن أنفسنا، نتيجة لذلك يعاني بعض الأشخاص من مشاكل التلعثم، خاصة أثناء التحدث أمام العديد من الأشخاص، في هذا التقرير وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتأتأة نتعرف على نصائح لعلاج التلعثم، بحسب موقع "Health".



تساهم كل من العوامل البيولوجية والنفسية في التلعثم إنه معقد بشكل لا يصدق، وكل شخص يتلعثم بشكل مختلف. حتى الآن، لا يوجد علاج مثالي للتلعثم ومع ذلك ، باستخدام علاج النطق، يمكنك تعلم التحكم في التلعثم أو التغلب عليه بشكل ملحوظ.



عوامل تزيد خطر التلعثم 1. التشوهات في التحكم الحركي للكلام: وفقًا للبحث ، تؤدي التشوهات في التحكم في الكلام الحركي مثل التوقيت والتنسيق الحسي والحركي إلى التأتأة.



2. علم الوراثة: يظهر التلعثم في العائلات ستصاب بالصدمة لمعرفة أنه يبدو أن التلعثم يمكن أن ينتج عن تشوهات وراثية (جينية).