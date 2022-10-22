اليوم السابع
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السبت، 22 أكتوبر 2022 05:44 م
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اليوم العالمى للتأتأة.. 6 نصائح لمساعدة طفلك على التوقف عن التلعثم

السبت، 22 أكتوبر 2022 05:00 م
اليوم العالمى للتأتأة.. 6 نصائح لمساعدة طفلك على التوقف عن التلعثم تلعثم
كتبت فاطمة خليل

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التلعثم أو التأتأة اضطراب في الكلام يمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، وخاصة الأطفال، يبدأ القلب في الخفقان بسرعة أكبر وينتج الجسم طاقة عندما نشعر بالعاطفة أو بسعادة غامرة أو بالحاجة إلى التعبير عن أنفسنا، نتيجة لذلك يعاني بعض الأشخاص من مشاكل التلعثم، خاصة أثناء التحدث أمام العديد من الأشخاص، في هذا التقرير وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتأتأة نتعرف على نصائح لعلاج التلعثم، بحسب موقع "Health".
 
تساهم كل من العوامل البيولوجية والنفسية في التلعثم إنه معقد بشكل لا يصدق، وكل شخص يتلعثم بشكل مختلف. حتى الآن، لا يوجد علاج مثالي للتلعثم ومع ذلك ، باستخدام علاج النطق، يمكنك تعلم التحكم في التلعثم أو التغلب عليه بشكل ملحوظ.

عوامل تزيد خطر التلعثم 

1. التشوهات في التحكم الحركي للكلام: وفقًا للبحث ، تؤدي التشوهات في التحكم في الكلام الحركي مثل التوقيت والتنسيق الحسي والحركي إلى التأتأة.
 
2. علم الوراثة: يظهر التلعثم في العائلات ستصاب بالصدمة لمعرفة أنه يبدو أن التلعثم يمكن أن ينتج عن تشوهات وراثية (جينية).
 
3. يحدث التلعثم العصبي بسبب السكتة الدماغية أو حتى إصابة الدماغ.

4. يمكن أن يكون تأخر نمو الطفولة والتوتر أيضًا سببًا للتلعثم. سيكون من الضروري أن تسعى للحصول على الاهتمام في الوقت المناسب للتلعثم. 

كيف يمكنك مساعدة شخص يعاني من مشكلة التلعثم:

1. ابق مسترخيًا

للتوقف عن التلعثم، من المهم حقًا أن يظل الشخص هادئًا قدر الإمكان لا تضغط عليهم ولا تجعلهم يشعرون بالقلق. بدلاً من ذلك، حاول الحفاظ على جو مريح في المنزل.

2. دعهم يكملون حديثهم

لا تجعل طفلك يشعر بالأسف للتحدث عدة مرات في اليوم (مثل وقت الأسرة وفي أوقات الوجبات) أثناء الاستماع إليهم دون مقاطعة بدلاً من ذلك ، اطلب منهم محاولة التحدث ببطء ووضوح، حتى يتمكنوا من قول ما يريدون.

3. استمع إليهم

حاول الانتباه إلى ما يقوله الشخص بدلاً من كيف يقوله.

4. تعزيز الثقة

يحتاج الشخص الذي يتلعثم إلى أن يكون واثقًا وصبورًا. يمكنك مساعدة طفلك على تعلم القيام بالأشياء، والثناء على طفلك على إنجازاته الصغيرة ، ولكن افعل ذلك بحكمة ، وكن والدًا جيدًا ، وتجنب النقد ، والتركيز على نقاط القوة ، والتواصل مع الطبيب للحصول على المساعدة.

5. تجنب مسببات التلعثم

تجنب المواقف التي من المحتمل أن تتسبب في تلعثم الشخص أكثر يمكن أن تساعد تمارين التنفس على إدارة مشاكل التوتر والقلق.

6. التواصل معهم

لا تجعل الشخص الذي يتلعثم يشعر بالحرج حاول العمل مع شخص يتلعثم سيساعد هذا الشخص على تعزيز احترامه لذاته.

 


التلعثم

اليوم العالمي للتأتأة

علاج التلعثم

علاج التأتأة



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