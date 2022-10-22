اليوم العالمى للتأتأة.. 6 نصائح لمساعدة طفلك على التوقف عن التلعثم

التلعثم أو التأتأة اضطراب في الكلام يمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، وخاصة الأطفال، يبدأ القلب في الخفقان بسرعة أكبر وينتج الجسم طاقة عندما نشعر بالعاطفة أو بسعادة غامرة أو بالحاجة إلى التعبير عن أنفسنا، نتيجة لذلك يعاني بعض الأشخاص من مشاكل التلعثم، خاصة أثناء التحدث أمام العديد من الأشخاص، في هذا التقرير وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتأتأة نتعرف على نصائح لعلاج التلعثم، بحسب موقع "Health".
تساهم كل من العوامل البيولوجية والنفسية في التلعثم إنه معقد بشكل لا يصدق، وكل شخص يتلعثم بشكل مختلف. حتى الآن، لا يوجد علاج مثالي للتلعثم ومع ذلك ، باستخدام علاج النطق، يمكنك تعلم التحكم في التلعثم أو التغلب عليه بشكل ملحوظ.
عوامل تزيد خطر التلعثم1. التشوهات في التحكم الحركي للكلام: وفقًا للبحث ، تؤدي التشوهات في التحكم في الكلام الحركي مثل التوقيت والتنسيق الحسي والحركي إلى التأتأة.
2. علم الوراثة: يظهر التلعثم في العائلات ستصاب بالصدمة لمعرفة أنه يبدو أن التلعثم يمكن أن ينتج عن تشوهات وراثية (جينية).
3. يحدث التلعثم العصبي بسبب السكتة الدماغية أو حتى إصابة الدماغ.
4. يمكن أن يكون تأخر نمو الطفولة والتوتر أيضًا سببًا للتلعثم. سيكون من الضروري أن تسعى للحصول على الاهتمام في الوقت المناسب للتلعثم.
4. يمكن أن يكون تأخر نمو الطفولة والتوتر أيضًا سببًا للتلعثم. سيكون من الضروري أن تسعى للحصول على الاهتمام في الوقت المناسب للتلعثم.
كيف يمكنك مساعدة شخص يعاني من مشكلة التلعثم:
1. ابق مسترخيًاللتوقف عن التلعثم، من المهم حقًا أن يظل الشخص هادئًا قدر الإمكان لا تضغط عليهم ولا تجعلهم يشعرون بالقلق. بدلاً من ذلك، حاول الحفاظ على جو مريح في المنزل.
2. دعهم يكملون حديثهملا تجعل طفلك يشعر بالأسف للتحدث عدة مرات في اليوم (مثل وقت الأسرة وفي أوقات الوجبات) أثناء الاستماع إليهم دون مقاطعة بدلاً من ذلك ، اطلب منهم محاولة التحدث ببطء ووضوح، حتى يتمكنوا من قول ما يريدون.
3. استمع إليهمحاول الانتباه إلى ما يقوله الشخص بدلاً من كيف يقوله.
4. تعزيز الثقةيحتاج الشخص الذي يتلعثم إلى أن يكون واثقًا وصبورًا. يمكنك مساعدة طفلك على تعلم القيام بالأشياء، والثناء على طفلك على إنجازاته الصغيرة ، ولكن افعل ذلك بحكمة ، وكن والدًا جيدًا ، وتجنب النقد ، والتركيز على نقاط القوة ، والتواصل مع الطبيب للحصول على المساعدة.
5. تجنب مسببات التلعثمتجنب المواقف التي من المحتمل أن تتسبب في تلعثم الشخص أكثر يمكن أن تساعد تمارين التنفس على إدارة مشاكل التوتر والقلق.
6. التواصل معهملا تجعل الشخص الذي يتلعثم يشعر بالحرج حاول العمل مع شخص يتلعثم سيساعد هذا الشخص على تعزيز احترامه لذاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة