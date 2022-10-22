اليوم السابع
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المبعوث الأممى باليمن: هجوم الحوثى على «الضبة» تصعيد مقلق للغاية

السبت، 22 أكتوبر 2022 05:27 م
المبعوث الأممى باليمن: هجوم الحوثى على «الضبة» تصعيد مقلق للغاية هانس جرندوبرج
إيمان حنا

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أدان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرندوبرج، اليوم السبت، الهجوم الجوى الذي تبنته الحوثي واستهدف باخرة نفطية في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت أمس، واصفاً الهجوم بأنه تصعيد عسكري مقلق للغاية.

وقال المبعوث الأممي في بيان له: «أدعو الأطراف في هذه المرحلة المفصلية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ومضاعفة جهودهم لتجديد وتوسيع الهدنة، ووضع الأُسس نحو وقف دائم لإطلاق النار، وتفعيل مسار العملية السياسية لإنهاء الصراع».

مضيفاً: «أؤكد من جديد أنه يجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية».


الحوثى

اليمن

اخبار اليمن

ميناء الضبة



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