الغموض يحيط بواقعة العثور على جثة شخص متحللة وبها آثار خنق في مسكنه بالمطرية

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بسرعة إرسال تقريرى الطب الشرعى والمعمل الجنائي، حول واقعة العثور على جثة شخص فى العقد الخامس من العمر متحللة داخل مسكنه، ويظهر على الجثة آثار خنق بالرقبة، لمعرفة السبب الحقيقى للوفاة.

فيما يكثف رجال المباحث الجنائية من جهودهم لكشف ملابسات غموض الواقعة، والوصول إلى تفاصيل الحادث، وضبط مرتكب الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المطرية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشخص فى العقد الخامس من عمره داخل غرفة نومه، وبه اثار خنق بالرقبة، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما استمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.