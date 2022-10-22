السجن 5 سنوات لمتهم بتهديد شخص بنشر صور زوجته على موقع التواصل بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، المتهم"أ.أ" 29 سنة، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بتهديد المجنى عليه "ف.أ"، بنشر صور زوجته على موقع التواصل الاجتماعى مقابل دفع مبلغ مالى.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليه، بنشر صور زوجته على مواقع التواصل الاجتماعى وابتزازها بعدما حصل عليها مقابل دفع مبلغ مالى، وبعد تقنين الاجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.