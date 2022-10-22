الداخلية تضبط 1669 قضية حيازة وتنقيب عن الآثار

نجحت شرطة السياحة والآثار، في ضبط (1669) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
التنقيب عن الأثار - أرشيفية
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