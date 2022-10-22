الأردن يدين الهجوم الإرهابى الحوثى على ميناءى رضوم والضبة باليمن

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أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي على ميناءي رضوم والضبة النفطيين باليمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدى، اليوم السبت، من وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، جرى خلاله مناقشة تداعيات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي.

ووضع وزير الخارجية اليمني نظيره الأردني، في صورة تطورات الأوضاع في اليمن، وتداعيات الهجوم الحوثي الإرهابي الذي يمثل انتهاكاً واضحاً للقرارات الدولية والجهود المستهدفة خفض التصعيد والتوصل لاتفاق ينهي الأزمة اليمنية ويحقق الأمن والاستقرار.

وأدان الصفدي الهجوم الحوثي، واعتبره "عملاً إرهابياً وتقويضاً للجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية واستعادة الأمن والاستقرار".

وأكد الصفدي ضرورة تجديد الهدنة التي كانت خففت من تداعيات الأزمة على الشعب اليمني الشقيق، وتجاوب الحوثيين مع الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة وفق قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المعتمدة.

وأشاد بمواقف الحكومة اليمنية الشرعية وإجراءاتها من أجل تحقيق السلام في اليمن الشقيق، مؤكدا أن الأردن سيظل يقف مع الشعب اليمني الشقيق، ويدعم الحكومة الشرعية، ويدعم مواقفها وجهودها لحل الأزمة، من أجل أن ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية، وبما يضمن أمن اليمن وأمن الأشقاء في الخليج العربي.