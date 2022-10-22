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الآثار تخصص شاشات عرض لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل لمنع الزحام والتكدس

السبت، 22 أكتوبر 2022 06:06 ص
الآثار تخصص شاشات عرض لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل لمنع الزحام والتكدس شاشات عرض عملاقة لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس
أبوسمبل – عبد الله صلاح

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خصصت وزارة السياحة والآثار، شاشات عرض عملاقة فى ساحة معبد أبوسمبل، لمتابعة ومشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس داخل المعبد، صباح اليوم، السبت، وذلك تجنباً للزحام والتكدس على الدخول إلى المعبد.

وبدأت ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التى ينتظرها الملايين حول العالم لمشاهدة معجزة القدماء المصريون فى تجسيد مثل هذه الحسابات الفلكية.
 
وتسللت أشعة الشمس بعد شروقها خلف مياه بحيرة ناصر، إلى معبد الملك رمسيس الثانى، ودخلت عبر الممر الواقع بين 4 تماثيل عملاقه للفرعون المصرى وامتدت أشعة الشمس لمسافة تزيد عن 60 متراً حتى وصلت إلى مجلس رمسيس فى قدس الأقداس وتعامدت على وجهه فى ظاهرة فلكية فريدة تتكرر مرتين كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير، وتستمر لمدة 20 دقيقة فقط.
 
وشهد المعبد، صباح اليوم، توافد عدداً كبيراً من السائحين الأجانب الذين حرصوا على المجيء من مختلف دول العالم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل، بجانب تواجد عدد كبير من الزائرين المصريين.
 
 
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