وزيرا التخطيط والتجارة يبحثان خطة تنمية الصادرات المصرية لأفريقيا

كتبت ـ أسماء أمين

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وذلك لبحث الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لقارة أفريقيا.

وفي بداية الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة السعيد التهنئة لوزير التجارة والصناعة، على توليه الحقيبة الوزارية، وتمنت له التوفيق في أول اجتماع مشترك، مؤكدة أهمية التنسيق بين الوزارتين وخصوصا في ظل وجود عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين.

أضافت الدكتورة هالة السعيد، أن الملفات المشتركة بين الوزارتين تأتي في إطار تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق مصلحة المواطن المصدر وخدمة قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية ورفع القدرات التصديرية المصرية.

من جانبه، أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أهمية العمل والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدفع عجلة العمل في كافة القطاعات وخصوصا في تطوير الصناعة وتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات وخصوصا للدول الأفريقية، ودعم جهود الحكومة في مشروع تنمية الصعيد وكذلك التنسيق الفعال في ملفات التعاون مع المؤسسات الدولية.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الملفات على رأسها الاستراتيجية الوطنية لتنمية التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، إلى جانب استعراض أهم الفرص التصديرية إلى القارة الأفريقية.

واستعرض الدكتور محمد صقر، مستشار وزيرة التخطيط الدراسة التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتم مناقشتها مع عدد من الوزارات والهيئات ذات الاختصاص، كما تم مناقشة ملف التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر، ضمن مشروع تنمية الصعيد.

كما تضمن الاجتماع استعراض موقف برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث قامت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط بعرض كافة جوانب البرنامج والتركيز على الجوانب المرتبطة بوزارة التجارة والصناعة، باعتبار أن الصناعات التحويلية أحد أهم مكونات برنامج الاصلاحات الهيكلية.

واستعرضت الدكتورة منى الجرف، مستشار وزيرة التخطيط؛ الملفات المشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار عمل مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي والتي تضم عددا من المشروعات والبرامج منها مشروع أكاديمية المصدرين ودورها في التجارة الدولية، وغيرها من المشروعات.

وأوضحت الدكتورة شيرين خلاف، مستشار وزيرة التخطيط الموقف التنفيذي للتكتلات الصناعية ودراسة سبل التسريع من التوسع في إنشائها.