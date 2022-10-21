اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل فلسطينى وإصابة 3 آخرين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلى لمدينة جنين

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 04:42 ص
مقتل فلسطينى وإصابة 3 آخرين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلى لمدينة جنين قوات الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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أفادت مصادر فلسطينية يوم الجمعة بمقتل الشاب صلاح بريكي البالغ 19 عاما وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مدينة جنين.

وذكرت المصادر نفسها أن "قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين وداهمت عدة مباني ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين، جروح أحدهم خطيرة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب بريكي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة".

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب براء كفاح علاونة بعد اقتحام منزله في جنين.

وبمقتل الشاب بريكي في جنين، ترتفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 175 (124 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلا.


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الضفه الغربيه

صلاح بريكى



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