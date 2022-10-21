اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أكتوبر 2022 05:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مطار مرسى علم الدولى يستقبل 116 رحلة طيران أسبوعية من 12 دولة أوروبية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 04:55 م
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 116 رحلة طيران أسبوعية من 12 دولة أوروبية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، بداية من غدا السبت وحتي نهاية الأسبوع المقبل، 116 رحلة طيران أغلبها أوربية قادمة من 12 دولة أوربية، يتم تسهيل اجراءات الدخول لهم لقضاء وقت مميز لهم في البحر الأحمر .

وكشفت جداول رحلات الطيران الاسبوعية الوافدة لمطار مرسى علم الدولي، أن هناك زيادة في التشيكي السياحة التشيكية بواقع رحلتين وكذلك رحلتين ايطاليين وزيادة في الالماني 3 رحلات وزيادة في النمساوي برحلة

تصل بين الرحلات الدولية الاوربية 4 رحلات داخلية و112 رحلة دولية تصل 3 منها من  بلجيكي، و5 من بلجيكا، و20 من ايطاليا و22 من المانيا و33 من التشيك، و18 من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا، رحلة من المجر، ورحلتين من فرنسا، ورحلة من لتوانيا .

وقال أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بمرسى علم، أن هناك ارتفاع في معدلات الوصول السياحية وخاصة الاوربية الي مرسي علم، وهناك زيادة في رحلات الوصول الالمانية والتشيكية وكذلك الايطالية .

وأضاف أنه من المقرر أن ترتفع معدلات الوصول لاكثر من ذلك خلال الايام القليلة المقبلة وخاصة بعدما شهدت اوربا ازمة اقتصادية جعلت مصر ارخص وجه سياحية بالنسبة لهم .


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مطار مرسي علم

رحلات الطيران



الموضوعات المتعلقة

قبل قمة المناخ.. كيف طورت محميات البحر الأحمر "القلعان" بمرسى علم لتصبح أول قرية بيئية نموذجية؟.. تمت إنارتها بالطاقة الشمسية.. وإنشاء محطة تحلية وتطوير منازلها.. باحث: تلعب دورا كبيرا فى التوازن البيئى.. صور

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 11:00 ص

مطار الغردقة يستقبل اليوم 87 رحلة طيران دولية تقل على متنها 13 ألف سائح

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 10:46 ص

السفينة TAN BINH123 تغادر ميناء سفاجا إلى الهند على متنها 23 ألف طن فوسفات

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 10:45 ص

مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 7 رحلات طيران دولية أوروبية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 10:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة