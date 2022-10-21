مطار مرسى علم الدولى يستقبل 116 رحلة طيران أسبوعية من 12 دولة أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، بداية من غدا السبت وحتي نهاية الأسبوع المقبل، 116 رحلة طيران أغلبها أوربية قادمة من 12 دولة أوربية، يتم تسهيل اجراءات الدخول لهم لقضاء وقت مميز لهم في البحر الأحمر .

وكشفت جداول رحلات الطيران الاسبوعية الوافدة لمطار مرسى علم الدولي، أن هناك زيادة في التشيكي السياحة التشيكية بواقع رحلتين وكذلك رحلتين ايطاليين وزيادة في الالماني 3 رحلات وزيادة في النمساوي برحلة

تصل بين الرحلات الدولية الاوربية 4 رحلات داخلية و112 رحلة دولية تصل 3 منها من بلجيكي، و5 من بلجيكا، و20 من ايطاليا و22 من المانيا و33 من التشيك، و18 من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا، رحلة من المجر، ورحلتين من فرنسا، ورحلة من لتوانيا .

وقال أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بمرسى علم، أن هناك ارتفاع في معدلات الوصول السياحية وخاصة الاوربية الي مرسي علم، وهناك زيادة في رحلات الوصول الالمانية والتشيكية وكذلك الايطالية .

وأضاف أنه من المقرر أن ترتفع معدلات الوصول لاكثر من ذلك خلال الايام القليلة المقبلة وخاصة بعدما شهدت اوربا ازمة اقتصادية جعلت مصر ارخص وجه سياحية بالنسبة لهم .