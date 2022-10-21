مصرع سائق اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

لقى سائق مصرعه، إثر اصطدام سيارة مسرعة به، أثناء عبوره الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وإصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، جرى نقل المتوفى لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، باصطدام سيارة مسرعة ومجهولة بشخص أثناء عبوره الطريق الدائري دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "محمد م"، 37 سنة، سائق، مقيم محافظة المنيا، إثر اصطدام سيارة مسرعة مجهولة به أعلى الطريق الدائري أثناء عبوره الطريق، وإصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، جرى نقل المتوفى لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.