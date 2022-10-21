غدا.. قطع الكهرباء 5 ساعات عن بعض مناطق وقرى بنى سويف لصيانة المغذيات

أعلن قطاع الكهرباء أنه تقرر فصل التيار عن بعض المناطق والقرى بمركزى بنى سويف وببا، من غدا السبت وحتى الأربعاء" الأسبوع المقبل"، اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات.

وبحسب بيان القطاع فقد تقرر قطع الكهرباء يوم السبت "22/10" عن قرى (رياض باشا، مصنع النسيج، شريف باشا، أبو سليم، الكوم الأحمر، ومناطق: مطحن بوهلر، مصنع النسيج، مركز التشييد والبناء)، ويوم الأحد"23/10"عن قرية رياض باشا، ويوم الاثنين"24/10" عن قرية طحا البيشة مركز ببا، والثلاثاء "25/10" عن قرية باروط، ويوم الأربعاء 26/10" عن قرية بليفيا.

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.