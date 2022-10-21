اليوم السابع
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رصف وصلة طريق قرى"خلوة أبو حطب / المحمودية" بالشرقية بطول 2000 متر

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 02:46 م
رصف وصلة طريق قرى"خلوة أبو حطب / المحمودية" بالشرقية بطول 2000 متر ف وصلة طريق قري خ 16
الشرقية - إيمان مهنى

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قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالشرقية ، رصف وصلة طريق قرى خلوة أبو حطب ، المحمودية ، كفر المحمودية،  و كشط الطريق وتسويته ومعالجه الكسور الموجوده بمناطق متفرقه بإجمالي طول 2000 متر، وذلك بفرد طبقه من السن تمهيداً لرصفه لتيسير الحركة المرورية وتحقيق الراحه لمستخدمي الطريق.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك عقب جولة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بقرى مركز ومدينة ههيا للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة المواطنين ومتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع لخلق جو وبيئي وصحي للمواطنين.

أعطى المحافظ تعليمات  حمدي شامه رئيس مركز ومدينة ههيا بالبدء فورا في إجراء أعمال صيانة ببعض المناطق المتفرقة بوصلة الطريق المؤدي لقرى "خلوة أبوحطب / المحموديه / كفر المحمودية " لتهيئته أمام حركة السيارات والمارة.

 


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