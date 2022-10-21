اليوم السابع
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ختام دورة رياضية بقرية الملاحة فى كفر الشيخ بمشاركة 30 فريقا

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 09:41 م
ختام دورة رياضية بقرية الملاحة فى كفر الشيخ بمشاركة 30 فريقا تكريم المتمزين
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت قرية الملاحة التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، نهاية دورة رياضية بمشاركة 30 فريقا من غالبية قرى مركز سيدي سالم، نظمها مجلس إدارة مركز شباب الملاحة بمشاركة الدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ، فؤاد شحاته أبو زيد رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، والدكتور ياسر عمارة ، مدير مركز الكبد، كما شارك العديد من قيادات وشباب قرية الملاحة و مركز سيدي سالم، وجماهير غفيرة من القرية والقرى المجاورة.

ونجحت اللجنة المنظمة في تنظيم مباريات الدورة بشكل متميز علي مدار شهر كامل، و أقيمت  اليوم المباراة النهائية بين فريقي الغبايشة وخليل غانم ( كوزو )، وسط تواجد جماهيري كبير، فاز فيها بالمركز الأول فريق خليل غانم ،وجاء بالمركز الثاني فريق الغبايشة، وقدمت جوائز كبري للفرق الثلاثة الأوائل ،وكأس أفضل لاعب في البطولة، وأفضل حارس مرمي، وأفضل أخلاق رياضية وهداف البطولة، كما تم تكريم الحكام ومساعديهم واللجنة المنظمة.

تسليم الجوائ للحور
تسليم الجوائ للحور

 

تسليم الجوائز
تسليم الجوائز

 

تكريم المتمزين
تكريم المتمزين

 

تكريم عدد من الحضور
تكريم عدد من الحضور

 

تكريم لاعب
تكريم لاعب

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 


جانب من المباراة

 

جانب من تكريم عدد من الاطفال
جانب من تكريم عدد من الاطفال

 

حضور جماهيري متميز
حضور جماهيري متميز

 

شهادات تقدير
شهادات تقدير

 

عدد من الحضور من القيادات
عدد من الحضور من القيادات

 

كأس البطولة للفريق الاول
كأس البطولة للفريق الاول

 

كأس البطولة واهدائه للفريق الاول
كأس البطولة واهدائه للفريق الاول

 

كأس البطولة
كأس البطولة

 

ملعب المباراة
ملعب المباراة

 

ملعب المباراة_1
ملعب المباراة_1

 

احسن لاعب
احسن لاعب

 

بانر الشهجاء الاربعة
بانر الشهجاء الاربعة

 

 


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