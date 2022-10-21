"حماة الوطن" بالقليوبية ينظم حوارا وطنيا بعنوان "من أجل كل المصريين".. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بالقليوبية، ندوة بعنوان "حوار وطنى من أجل كل المصريين"، بمشاركة عدد كبير من أبناء المحافظة، وحضور أحمد يوسف رزق أمين الحزب بالقليوبية، واللواء عبد العليم بركة أمين التنظيم بالحزب فى المحافظة.

وشارك بالحوار كل من الدكتور تامر عصر، نائب مدير مركز التعليم الطبي بكلية الطب ببنها متحدثا عن ملف الصحة، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام السابق لمحافظة القليوبية، متحدثا عن ملف المحليات، والدكتورة مروة محمد عبد الدايم مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب ببنها، متحدثة عن ملف الزيادة السكانية، والشيخ صبري عبادة أمين اللجنة الدينية بالمحافظة، وكيل الوزارة السابق، ويشاركه القص يوحنا ممثل الكنيسة ببنها متحدثان عن ملف الأسرة والتماسك المجتمعي، وفؤاد مرسي شاعر وكاتب متحدثا عن ملف الثقافة والهوية الوطنية، ووائل منير الخبير المصرفي والاقتصادي متحدثا عن الملف الاقتصادي، وعمار محمد كامل طالب بجامعة الأزهر وعضو مجلس الشباب المصري متحدثا عن ملف الشباب، والدكتور أشرف راضي كاتب وصحفي متحدثا عن ملف التعليم، والدكتورة سحر الغنام المدير التنفيذي لمركز إعداد القادة بجامعة بنها، وفوزي صبحي زغاري ممثلا عن قادرون باختلاف ومتحدثا عنهم.

في البداية قال الدكتور أحمد يوسف أمين حزب حماة الوطن بالقليوبية، إن مصر كانت في حاجة إلى الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصورة ملحة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني فرصة حقيقية لتعبير كافة فئات الشعب عن احتياجاتهم ومتطلباتهم لوضع حلول عاجلة للمشكلات التي تواجه المجتمع، وإرساء قواعد الرأي والرأي الآخر وتوفير المناخ اللازم لاستكمال مشروعات التنمية.

وثمن "يوسف"، جهود الرئيس السيسي لدعم الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الحوار الوطني بالقليوبية، يمر بثلاث مراحل بدأت بوضع رؤية الحزب من خلال قياس نبض الشارع والمواطنين واحتياجاتهم، وصياغة هذه الاحتياجات، تلاها المرحلة الحالية من جلسات الاستماع للتفاعل للوصول إلى المرحلة الثالثة، وهي وضع الحوار في شكل توصيات يتم رفعها للقيادة السياسية والحكومة.

وأعلن، تخصيص رقم "واتس أب"، لكل المواطنين بالمحافظة، والمنابر السياسية والأحزاب للمساهمة في وضع رؤيتهم للحوار الوطني، لإعداد وثيقة للحوار الوطني تمثل أهالي والقيادات السياسية والأحزاب بمحافظة القليوبية.

فيما قال اللواء عبد العليم بركة أمين التنظيم بالحزب بأمانة القليوبية، إن الحوار الوطني الخاص بحماة الوطن انطلق تحت شعار "من أجل كل المصريين"، وبهدف إيجاد حلول مناسبة لكل مشاكل الحياة وتحديات الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن مصر مرت بتجارب قاسية ولكنها نجحت في الحرب على الإرهاب، ومواجهة جائحة كورونا بإجراءات حكيمة خففت من أضرار هذه الجائحات.

ونوه "بركة"، إلى أن الحوار الوطني بالقليوبية على رأس اهتماماته حل المشكلات الاجتماعية ووضع حلول مناسبة لها بتشريعات جدة وتعديل ما هو قائم.

وبدوره أوصى الدكتور تامر عصر، بعدة مقترحات لوضع خطة محدودة الأهداف لتطوير القطاع الصحي بالكامل وتحسين مستوى دخل الأطقم الطبية العاملة في هذا القطاع، مشيرا إلى أهمية إقامة مدينة دوائية لتوطين صناعة الأدوية واستثمار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الخدمة المقدمة بكافة المستشفيات والوحدات الصحية.