حصاد الوزارات.. تعرف على المحطات التبادلية المهمة فى مترو الأنفاق

شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

تعرف على المحطات التبادلية المهمة فى مترو الأنفاق