اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 06:25 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. تعرف على المحطات التبادلية المهمة فى مترو الأنفاق

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 05:37 م
حصاد الوزارات.. تعرف على المحطات التبادلية المهمة فى مترو الأنفاق مترو الانفاق - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

تعرف على المحطات التبادلية المهمة فى مترو الأنفاق

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الهجره

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الاوقاف

النقل

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