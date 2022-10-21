اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أكتوبر 2022 01:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على الأثار الاقتصادية للزراعة التعاقدية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 01:00 ص
تعرف على الأثار الاقتصادية للزراعة التعاقدية وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعتبر قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول فى دعم ملف الامن الغذائى بمحاوره المختلفة نظرًا لأن القطاع المسئول عن توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات إضافة إلى مساهمتها الملموسة في الناتج المحلي كما انه قطاع تشابكى ويعتبر الية مهمة لتوطين التنمية .
 
وفى التقرير التالى نتعرف على الاثار الاقتصادية للزراعة التعاقدية 
 
1- ضمان حصول المزارعين على عائد مجزى من بيع منتجاتهم الزراعية والمساهمة فى زيادة الإنتاجية الفدانية وهو ما ينعكس في صورة زيادة الدخل الزراعى.
 
2- تقليل الفاقد الزراعى إلى اقل قدر ممكن وهو الأمر الذى ينعكس فى صورة زيادة قيمة الإنتاج الزراعى.
 
3- تقليل نشاط الوسطاء والهوامش التسويقية وتقليل التداول للمنتجات الزراعية وهو ما ينعكس فى صورة خفض في التكاليف التسويقية من ناحية وتقليل الفاقد التسويقى من ناحية أخرى وضمان حصول القطاع الخاص على المنتجات الزراعية بأسعار عادلة ومناسبة.
 
4- زيادة معدلات التصدير وهو ما ينعكس على زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وتقليل العجز في الميزان الزراعي و تشجيع زيادة الإنتاج الزراعى وهو ما يساهم فى تقليل حجم الواردات الزراعية ومن ثم المساهمة فى تقليل العجز فى الميزان الزراعى و زيادة الاستثمار فى القطاع الزراعى وضمان الحصول على اكبر انتاج ممكن من نفس الموارد الأرضية والمائية المتاحة وهو الامر الذى ينعكس فى صورة زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه.

الزراعة

وزارة الزراعة

الزراعة التعاقدية

الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة

إزالة 135 حالة تعدٍ زراعى بالشرقية بمساحة 23 ألفا و727 متر مبانى 167 فدانا

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:44 م

الزراعة تعلن حصول معهد وقاية النباتات على شهادتى اعتماد أيزو 9001 و21001

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:10 م

زراعة الشرقية: جنى 49 ألف فدان قطن بنسبة تفتيح 65%

الخميس، 20 أكتوبر 2022 03:00 ص

‫وزير الزراعة يبحث مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى زراعة 150 ألف فدان قمح

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 04:52 م

الزراعة: تحصين أكثر من 402 ألف رأس ماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة