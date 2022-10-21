بلاغ يتهم الفنانة غادة عادل بالامتناع عن تصوير فيلم سينمائي

كتب بهجت أبو ضيف

حرر مسئولو شركة إنتاج سينمائي، محضرا ضد الفنانة غادة عادل، لاتهامها بالامتناع عن تصوير فيلم من إنتاج الشركة، رغم حصولها على مقدم التعاقد، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من محامي، وكيلا عن مسئولي شركة إنتاج سينمائي، طالب فيه بإثبات حالة امتناع الفنان غادة عادل، عن تصوير فيلم سينمائي من إنتاج الشركة، رغم حصولها على مبلغ مالي مقدم قيمة التعاقد، وطالب بإثبات الحالة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.