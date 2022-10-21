اليوم السابع
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بلاغ يتهم الفنانة غادة عادل بالامتناع عن تصوير فيلم سينمائي

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 11:00 ص
بلاغ يتهم الفنانة غادة عادل بالامتناع عن تصوير فيلم سينمائي الفنانة غادة عادل
كتب بهجت أبو ضيف

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حرر مسئولو شركة إنتاج سينمائي، محضرا ضد الفنانة غادة عادل، لاتهامها بالامتناع عن تصوير فيلم من إنتاج الشركة، رغم حصولها على مقدم التعاقد، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من محامي، وكيلا عن مسئولي شركة إنتاج سينمائي، طالب فيه بإثبات حالة امتناع الفنان غادة عادل، عن تصوير فيلم سينمائي من إنتاج الشركة، رغم حصولها على مبلغ مالي مقدم قيمة التعاقد، وطالب بإثبات الحالة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

غادة عادل

الفنانة غادة عادل

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