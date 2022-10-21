بابا الفاتيكان يدعو لدمج المهاجرين فى المجتمعات حتى لا يشكلون خطرا

فاطمة شوقى

دعا البابا فرنسيس إلى "استقبال المهاجرين، وإدماجهم، محذراً مرة أخرى من أنه "بدون ذلك يشكل الأمر خطراً"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وخلال استقباله في القصر الرسولي بالفاتيكان الجمعة، وفدا من مسؤولين بالقطاع العام الفرنسي، حض البابا على "استقبال الأشخاص الأكثر حرمانًا، والمهاجرين أولًا وقبل كل شيء، فأنتم تعرفون مدى أهمية هذه المسألة ومدى اهتمامي بها".

وتابع فرنسيس متحدثاً: بل إنني أفكر أيضًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يحتاجون إلى مزيد من المرافق التي تسهل حياتهم وحياة أحبائهم، وقبل كل شيء، إظهار الاحترام الذي يستحقونه. معرباً عن الأمل بأن تسمح الأحكام الخاصة بالشمولية لكثيرين منهم بالحصول على مكان في عالم العمل.

وأشار بابا الفاتيكان إلى أولوية العمل: فمن الضروري أكثر من أي وقت مضى، توفير إمكانية الاستمرار بالوصول إلى فرص العمل للجميع".