اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 07:56 م
أكرم القصاص
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اليوم السابع: "حوار.. إفراج.. تمكين" مصر تتسع للجميع

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 07:00 م
اليوم السابع: "حوار.. إفراج.. تمكين" مصر تتسع للجميع اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: إشادات واسعة بجهود العفو الرئاسى فى الإفراج عن العديد من المسجونين.. خارطة طريق للمستقبل فى المؤتمر الاقتصادى.. مشاركة 21 جهة محلية ودولية واقتصاديين وخبراء.. «الحكومة»: استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين بـ5 قروش فقط  
 

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اليوم السابع بلس

العفو الرئاسى

الإفراج عن المسجونين

المؤتمر الاقتصادى الخبز المدعم




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