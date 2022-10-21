اليوم السابع: "حوار.. إفراج.. تمكين" مصر تتسع للجميع

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: إشادات واسعة بجهود العفو الرئاسى فى الإفراج عن العديد من المسجونين.. خارطة طريق للمستقبل فى المؤتمر الاقتصادى.. مشاركة 21 جهة محلية ودولية واقتصاديين وخبراء.. «الحكومة»: استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين بـ5 قروش فقط



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«الحكومة»: استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين بـ5 قروش فقط

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