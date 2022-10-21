المفتي: العمران يصب فى مصلحة المواطن والعبادة جزء من التنمية

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنّ الهدف من مؤتمر دار الإفتاء حول «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة» هو التحرك في منطقة البناء والعمران الذي يصب في مصلحة المواطن وليس في إطار الجدل أو الإثارة والأمور التي قتلت بحثا.

وأضاف شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أنّه هناك سيل من الفتاوى على وسائل التواصل والفضاء الإلكتروني من أشخاص يصرون على مناقشة موضوعات تشغل الأذهان ولا تفيد في البناء كثيرا.

تابع مفتي الجمهورية، أنه لا ينبغي أن تكون مثل تلك الأمور هي المنظومة المتكاملة التي تشغل بال المسلمين، وهذا لا يعني عدم أحقية المسلم في السؤال عن الفتاوى.

بيّن شوقي علام، أن عمر دار الإفتاء المصرية تجاوز 125 عاما على المستوى الرسمي، وقبل ذلك الزمن كانت هناك مرحلة طويلة من العطاء الإفتائي، لافتا إلى أن العبادة جزء أساسي من التنمية.