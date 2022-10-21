القبض على المتهمين بإشعال النيران فى شونة لتجميع البصل وقش الأرز بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

ألقى ضباط مباحث الدقهلية، القبض على 4 شباب متهمين بإلقاء عُقب سيجارة داخل شونة لمحصول البصل، بقرية ميت مجاهد التابعة لمركز دكرنس، ما أسفر عن اشتعالها.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بنشوب حريق هائل في شونة لتجميع محصول البصل وقش الأرز بقرية ميت مجاهد دائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز والحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، ومازالت محاولات السيطرة على الحريق مستمرة، وذلك بعدما التهمت النيران كمية من محصول البصل، كما تم عمل حزام مائي لمنع امتداد النيران للمحاصيل المجاورة للشونة.

وبالفحص تبين أن الشونة ملك المواطن عزت عبده أبو الفتوح، 38 سنة، مقيم بقرية ميت مجاهد، وكانت تضم كمية من محصول البصل، و8 أكوام من قش الأرز مضغوطة.

وكشفت التحريات إلقاء 4 شباب عُقب سيجارة داخل الشونة، وتم ضبطهم وهم، عمار أ.ع.ال.س، ومحمد أ.ن.أ، وثروت أ.ث.ش، وأدهم م.ا.أ، جميعهم يبلغون 15 عامًا، طلاب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، ومقيمين بقرية ميت مجاهد.

وبمواجهتهم أكدوا أنهم ألقوا السيجارة بالخطأ، ما أسفر عن اشتعال الحريق دون قصد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.