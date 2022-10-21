الداخلية تُنظم دورات تدريبية لتنمية مهارات رجال الشرطة فى مجال حقوق الإنسان

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها، إلى تطوير الأداء وتزويد رجال الشرطة بالخبرات والمهارات التى من شأنها الارتقاء بمعدلات الأداء الشرطى، وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، وصون حرياته الأساسية، ما يشكل مردوداً إيجابياً فى تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية فى المنظومة الأمنية، عقد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية دورات توعوية وتثقيفية دورية بمقر القطاع لمديرى إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان والعاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالقطاعات النوعية ومديريات الأمن والإدارات العامة.

تم ذلك بحضور عدد من قيادات وضباط القطاع، خلال الفترة (من 15/10 حتى 19/10/2022)، لتزويدهم بالخبرات والمهارات الفنية والعلمية التى تمكنهم من أداء مهام عملهم ومداركة السلبيات وإزالة المعوقات فى العمل بما يسهم فى تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة ويشكل مردوداً إيجابياً فى تحسين الصورة الذهنية لرجل الشرطة داخل القطاع الجماهيرى.

وتناولت اللقاءات عدد من الموضوعات من بينها (إستراتيجية الوزارة فى مجال حقوق الإنسان- آليات تطبيق حقوق الإنسان فى العمل الأمنى- دور الإدارة العامة للتواصل المجتمعى كأحد ركائز حقوق الإنسان فى العمل الشرطى- سيكولوجية الوزارة فى مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل والتعامل مع ذوى الإعاقة-كيفية التعامل مع منظومة الشكاوى).

مما كان له مردوداً إيجابياً لدى كافة الحضور وأشادوا بأهمية عقد مثل تلك الدورات التثقيفية بصفة دورية والتى تُعينهم على أداء مهام عملهم فى مجال حقوق الإنسان.