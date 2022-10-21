اليوم السابع
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الداخلية تضبط هارب من 78 سنة سجنة و20 مليون جنيه غرامة

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:38 م
الداخلية تضبط هارب من 78 سنة سجنة و20 مليون جنيه غرامة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .
 
وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) محكوم عليه فى (116) حكم قضائى حبس فى قضايا (مبانى – سرقة تيار كهربائى) ، بإجمالى مدد حبس بلغت (78 سنة وغرامة مالية تجاوزت 20 مليون جنيه)،  وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) محكوم عليه هارب من أحكام قضائية "جنايات" وبحوزته (بندقية آلية وخزينة تحتوى على عدد من الطلقات - بطاقة شخصية خاصة بشقيقه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وأضاف بإنتحال صفة شقيقة مستخدماً بطاقته الشخصية خشية ضبطه  وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

ضبط هارب

تنفيذ الاحكام

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



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