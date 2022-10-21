الداخلية تضبط هارب من 78 سنة سجنة و20 مليون جنيه غرامة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) محكوم عليه فى (116) حكم قضائى حبس فى قضايا (مبانى – سرقة تيار كهربائى) ، بإجمالى مدد حبس بلغت (78 سنة وغرامة مالية تجاوزت 20 مليون جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) محكوم عليه هارب من أحكام قضائية "جنايات" وبحوزته (بندقية آلية وخزينة تحتوى على عدد من الطلقات - بطاقة شخصية خاصة بشقيقه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وأضاف بإنتحال صفة شقيقة مستخدماً بطاقته الشخصية خشية ضبطه وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.