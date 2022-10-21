الداخلية تضبط موظفا برصيد 2 مليون تحصل عليها بطرق غير مشروعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (موظف بأحد الهيئات بالقاهرة - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

بتكوينه ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية بالمخالفة للقانون عن طريق شراء (العقارات - تأسيس الشركات – أراضى زراعي، فضلاً عن وجود أرصــــــدة ماليــــــة وحسابــــــات جاريـــــة وودائـــع نقديــــة بالبنـــــــوك .. حيث تقدر قيمة الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (2 مليون جنيه تقريباً).