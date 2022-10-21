اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 01:21 م
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الداخلية تضبط موظفا برصيد 2 مليون تحصل عليها بطرق غير مشروعة

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:36 م
الداخلية تضبط موظفا برصيد 2 مليون تحصل عليها بطرق غير مشروعة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (موظف بأحد الهيئات بالقاهرة - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).
 
بتكوينه ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية بالمخالفة للقانون عن طريق شراء (العقارات - تأسيس الشركات – أراضى زراعي، فضلاً عن وجود أرصــــــدة ماليــــــة وحسابــــــات جاريـــــة وودائـــع نقديــــة بالبنـــــــوك .. حيث تقدر قيمة الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (2 مليون جنيه تقريباً).
 
 

الكسب غير المشروع

وزارة الداخليه

احتيال

اخبار الحوادث



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